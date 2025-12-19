SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real08
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
40.84 GBP
En kötü işlem:
-13.36 GBP
Brüt kâr:
80.67 GBP (11 414 pips)
Brüt zarar:
-13.36 GBP (1 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (39.83 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
40.84 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.04
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.04
Beklenen getiri:
16.83 GBP
Ortalama kâr:
26.89 GBP
Ortalama zarar:
-13.36 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.36 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-13.36 GBP (1)
Aylık büyüme:
8.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
13.36 GBP (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.84 GBP
En kötü işlem: -13 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.83 GBP
Maksimum ardışık zarar: -13.36 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


İnceleme yok
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol