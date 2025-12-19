- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)
Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.
✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management
Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.