Segnali / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real08
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
40.84 GBP
Worst Trade:
-13.36 GBP
Profitto lordo:
80.67 GBP (11 414 pips)
Perdita lorda:
-13.36 GBP (1 776 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (39.83 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
40.84 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.04
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.04
Profitto previsto:
16.83 GBP
Profitto medio:
26.89 GBP
Perdita media:
-13.36 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-13.36 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-13.36 GBP (1)
Crescita mensile:
8.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
13.36 GBP (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.84 GBP
Worst Trade: -13 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.83 GBP
Massima perdita consecutiva: -13.36 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


Non ci sono recensioni
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
