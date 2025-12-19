СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 9%
FxPro.com-Real08
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
46.32 GBP
Худший трейд:
-46.05 GBP
Общая прибыль:
163.43 GBP (23 429 pips)
Общий убыток:
-94.65 GBP (12 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (82.75 GBP)
Макс. прибыль в серии:
82.75 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
50.81%
Макс. загрузка депозита:
22.40%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
7.64 GBP
Средняя прибыль:
27.24 GBP
Средний убыток:
-31.55 GBP
Макс. серия проигрышей:
2 (-81.28 GBP)
Макс. убыток в серии:
-81.28 GBP (2)
Прирост в месяц:
9.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.97 GBP
Максимальная:
81.28 GBP (9.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.96% (81.28 GBP)
По эквити:
5.03% (41.01 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 89
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.32 GBP
Худший трейд: -46 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +82.75 GBP
Макс. убыток в серии: -81.28 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro.com-Real08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
