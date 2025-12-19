SignauxSections
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real08
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
3 (75.00%)
Perte trades:
1 (25.00%)
Meilleure transaction:
40.84 GBP
Pire transaction:
-13.36 GBP
Bénéfice brut:
80.67 GBP (11 414 pips)
Perte brute:
-13.36 GBP (1 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (39.83 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
40.84 GBP (1)
Ratio de Sharpe:
0.81
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.04
Longs trades:
4 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
6.04
Rendement attendu:
16.83 GBP
Bénéfice moyen:
26.89 GBP
Perte moyenne:
-13.36 GBP
Pertes consécutives maximales:
1 (-13.36 GBP)
Perte consécutive maximale:
-13.36 GBP (1)
Croissance mensuelle:
8.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
13.36 GBP (1.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.84 GBP
Pire transaction: -13 GBP
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.83 GBP
Perte consécutive maximale: -13.36 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


Aucun avis
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
