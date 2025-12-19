- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
46.32 GBP
최악의 거래:
-46.05 GBP
총 수익:
194.48 GBP (27 713 pips)
총 손실:
-94.65 GBP (12 729 pips)
연속 최대 이익:
4 (113.81 GBP)
연속 최대 이익:
113.81 GBP (4)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
51.83%
최대 입금량:
22.40%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
10 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
9.98 GBP
평균 이익:
27.78 GBP
평균 손실:
-31.55 GBP
연속 최대 손실:
2 (-81.28 GBP)
연속 최대 손실:
-81.28 GBP (2)
월별 성장률:
13.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.97 GBP
최대한의:
81.28 GBP (9.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.96% (81.28 GBP)
자본금별:
5.03% (41.01 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|129
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FxPro.com-Real08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)
Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.
✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management
Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.
리뷰 없음
