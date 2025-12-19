시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 59 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 13%
FxPro.com-Real08
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
46.32 GBP
최악의 거래:
-46.05 GBP
총 수익:
194.48 GBP (27 713 pips)
총 손실:
-94.65 GBP (12 729 pips)
연속 최대 이익:
4 (113.81 GBP)
연속 최대 이익:
113.81 GBP (4)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
51.83%
최대 입금량:
22.40%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
10 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
9.98 GBP
평균 이익:
27.78 GBP
평균 손실:
-31.55 GBP
연속 최대 손실:
2 (-81.28 GBP)
연속 최대 손실:
-81.28 GBP (2)
월별 성장률:
13.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.97 GBP
최대한의:
81.28 GBP (9.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.96% (81.28 GBP)
자본금별:
5.03% (41.01 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 129
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.32 GBP
최악의 거래: -46 GBP
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +113.81 GBP
연속 최대 손실: -81.28 GBP

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
