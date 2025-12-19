SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
FxPro.com-Real08
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
46.32 GBP
Pior negociação:
-46.05 GBP
Lucro bruto:
163.43 GBP (23 429 pips)
Perda bruta:
-94.65 GBP (12 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (82.75 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
82.75 GBP (3)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
50.81%
Depósito máximo carregado:
22.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
7.64 GBP
Lucro médio:
27.24 GBP
Perda média:
-31.55 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-81.28 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-81.28 GBP (2)
Crescimento mensal:
9.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.97 GBP
Máximo:
81.28 GBP (9.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.96% (81.28 GBP)
Pelo Capital Líquido:
5.03% (41.01 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 89
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.32 GBP
Pior negociação: -46 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +82.75 GBP
Máxima perda consecutiva: -81.28 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro.com-Real08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


Sem comentários
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Swing Trading Signals
59 USD por mês
9%
0
0
USD
817
GBP
5
0%
9
66%
51%
1.72
7.64
GBP
10%
1:30
Copiar

