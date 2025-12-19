- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
46.32 GBP
最差交易:
-46.05 GBP
毛利:
163.43 GBP (23 429 pips)
毛利亏损:
-94.65 GBP (12 729 pips)
最大连续赢利:
3 (82.75 GBP)
最大连续盈利:
82.75 GBP (3)
夏普比率:
0.26
交易活动:
50.81%
最大入金加载:
22.40%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.85
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.73
预期回报:
7.64 GBP
平均利润:
27.24 GBP
平均损失:
-31.55 GBP
最大连续失误:
2 (-81.28 GBP)
最大连续亏损:
-81.28 GBP (2)
每月增长:
9.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.97 GBP
最大值:
81.28 GBP (9.96%)
相对跌幅:
结余:
9.96% (81.28 GBP)
净值:
5.03% (41.01 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|89
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.32 GBP
最差交易: -46 GBP
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +82.75 GBP
最大连续亏损: -81.28 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro.com-Real08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)
Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.
✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management
Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
9%
0
0
USD
USD
817
GBP
GBP
5
0%
9
66%
51%
1.72
7.64
GBP
GBP
10%
1:30