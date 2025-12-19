信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 59 USD per 
增长自 2025 9%
FxPro.com-Real08
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
46.32 GBP
最差交易:
-46.05 GBP
毛利:
163.43 GBP (23 429 pips)
毛利亏损:
-94.65 GBP (12 729 pips)
最大连续赢利:
3 (82.75 GBP)
最大连续盈利:
82.75 GBP (3)
夏普比率:
0.26
交易活动:
50.81%
最大入金加载:
22.40%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.85
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.73
预期回报:
7.64 GBP
平均利润:
27.24 GBP
平均损失:
-31.55 GBP
最大连续失误:
2 (-81.28 GBP)
最大连续亏损:
-81.28 GBP (2)
每月增长:
9.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.97 GBP
最大值:
81.28 GBP (9.96%)
相对跌幅:
结余:
9.96% (81.28 GBP)
净值:
5.03% (41.01 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 89
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.32 GBP
最差交易: -46 GBP
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +82.75 GBP
最大连续亏损: -81.28 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro.com-Real08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


没有评论
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Swing Trading Signals
每月59 USD
9%
0
0
USD
817
GBP
5
0%
9
66%
51%
1.72
7.64
GBP
10%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载