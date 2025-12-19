SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD al mes
incremento desde 2025 13%
FxPro.com-Real08
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
46.32 GBP
Peor transacción:
-46.05 GBP
Beneficio Bruto:
194.48 GBP (27 713 pips)
Pérdidas Brutas:
-94.65 GBP (12 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (113.81 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
113.81 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
56.11%
Carga máxima del depósito:
22.40%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
10 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
9.98 GBP
Beneficio medio:
27.78 GBP
Pérdidas medias:
-31.55 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-81.28 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.28 GBP (2)
Crecimiento al mes:
13.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.97 GBP
Máxima:
81.28 GBP (9.96%)
Reducción relativa:
De balance:
9.96% (81.28 GBP)
De fondos:
5.03% (41.01 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 129
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.32 GBP
Peor transacción: -46 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +113.81 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -81.28 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro.com-Real08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


No hay comentarios
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
