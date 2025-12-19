- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
46.32 GBP
最悪のトレード:
-46.05 GBP
総利益:
163.43 GBP (23 429 pips)
総損失:
-94.65 GBP (12 729 pips)
最大連続の勝ち:
3 (82.75 GBP)
最大連続利益:
82.75 GBP (3)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
50.81%
最大入金額:
22.40%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
7.64 GBP
平均利益:
27.24 GBP
平均損失:
-31.55 GBP
最大連続の負け:
2 (-81.28 GBP)
最大連続損失:
-81.28 GBP (2)
月間成長:
9.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.97 GBP
最大の:
81.28 GBP (9.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.96% (81.28 GBP)
エクイティによる:
5.03% (41.01 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|89
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.32 GBP
最悪のトレード: -46 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +82.75 GBP
最大連続損失: -81.28 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro.com-Real08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)
Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.
✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management
Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.
