シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Swing Trading Signals
Aisatou Sillah

Gold Swing Trading Signals

Aisatou Sillah
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  59  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
FxPro.com-Real08
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
46.32 GBP
最悪のトレード:
-46.05 GBP
総利益:
163.43 GBP (23 429 pips)
総損失:
-94.65 GBP (12 729 pips)
最大連続の勝ち:
3 (82.75 GBP)
最大連続利益:
82.75 GBP (3)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
50.81%
最大入金額:
22.40%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
7.64 GBP
平均利益:
27.24 GBP
平均損失:
-31.55 GBP
最大連続の負け:
2 (-81.28 GBP)
最大連続損失:
-81.28 GBP (2)
月間成長:
9.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.97 GBP
最大の:
81.28 GBP (9.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.96% (81.28 GBP)
エクイティによる:
5.03% (41.01 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 89
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.32 GBP
最悪のトレード: -46 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +82.75 GBP
最大連続損失: -81.28 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro.com-Real08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Gold Swing Trading Signal (XAUUSD)

Professional Gold swing trading signal focused on high-probability setups and controlled risk. Trades are based on trend structure and price action, aiming to capture strong Gold moves with precision.

✔ Swing trades (hours to days)
✔ Strict Stop Loss & Take Profit
✔ No martingale, no grid
✔ Low drawdown, disciplined risk management

Ideal for traders seeking steady growth from Gold (XAUUSD) with a professional approach.


レビューなし
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Swing Trading Signals
59 USD/月
9%
0
0
USD
817
GBP
5
0%
9
66%
51%
1.72
7.64
GBP
10%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください