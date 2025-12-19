Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 GMI-Live07 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 563 ICMarketsSC-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 1.35 × 621 ICMarketsSC-Live03 2.00 × 3 FXCL-Main2 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.53 × 174 ICMarketsSC-Live23 2.60 × 15 ICMarketsSC-Live06 3.70 × 10 GoMarkets-Real 10 4.10 × 10 AUSCommercial-Live 2 4.13 × 15 ICMarketsSC-Live27 4.44 × 9 FusionMarkets-Live 2 4.48 × 33 ICMarkets-Live07 4.69 × 626 Exness-Real 4.95 × 39 28 daha fazla...