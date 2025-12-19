SinaisSeções
Xi Wen Shu

Duo2

Xi Wen Shu
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 59 USD por mês
crescimento desde 2026 11%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
20 (50.00%)
Negociações com perda:
20 (50.00%)
Melhor negociação:
413.25 USD
Pior negociação:
-254.00 USD
Lucro bruto:
2 957.30 USD (14 259 pips)
Perda bruta:
-2 333.15 USD (11 796 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 875.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 875.65 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
23.00%
Depósito máximo carregado:
24.60%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
32 (80.00%)
Negociações curtas:
8 (20.00%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
15.60 USD
Lucro médio:
147.87 USD
Perda média:
-116.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 778.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 778.75 USD (15)
Crescimento mensal:
10.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 551.15 USD
Máximo:
1 778.75 USD (30.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.01% (1 778.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.75% (355.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 624
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +413.25 USD
Pior negociação: -254 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +1 875.65 USD
Máxima perda consecutiva: -1 778.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.44 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
Exness-Real
4.95 × 39
28 mais ...
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Sem comentários
2026.01.06 06:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 07:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
