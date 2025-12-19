- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
10 (40.00%)
損失トレード:
15 (60.00%)
ベストトレード:
413.25 USD
最悪のトレード:
-212.70 USD
総利益:
2 103.25 USD (9 821 pips)
総損失:
-1 778.75 USD (7 778 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 875.65 USD)
最大連続利益:
1 875.65 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
17.56%
最大入金額:
24.60%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
21 (84.00%)
短いトレード:
4 (16.00%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
12.98 USD
平均利益:
210.33 USD
平均損失:
-118.58 USD
最大連続の負け:
15 (-1 778.75 USD)
最大連続損失:
-1 778.75 USD (15)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 551.15 USD
最大の:
1 778.75 USD (30.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.01% (1 778.75 USD)
エクイティによる:
6.75% (355.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|324
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +413.25 USD
最悪のトレード: -213 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +1 875.65 USD
最大連続損失: -1 778.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.44 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
|
Exness-Real
|4.95 × 39
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
レビューなし
