- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
41 (48.23%)
손실 거래:
44 (51.76%)
최고의 거래:
515.78 USD
최악의 거래:
-265.00 USD
총 수익:
6 744.68 USD (28 413 pips)
총 손실:
-6 118.50 USD (29 680 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 934.28 USD)
연속 최대 이익:
1 934.28 USD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
25.09%
최대 입금량:
91.82%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
85
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
70 (82.35%)
숏(주식차입매도):
15 (17.65%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
7.37 USD
평균 이익:
164.50 USD
평균 손실:
-139.06 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 778.75 USD)
연속 최대 손실:
-1 917.65 USD (12)
월별 성장률:
10.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 551.15 USD
최대한의:
2 100.25 USD (33.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.21% (2 100.25 USD)
자본금별:
9.10% (461.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|US30
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|578
|US30
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|US30
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +515.78 USD
최악의 거래: -265 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 934.28 USD
연속 최대 손실: -1 778.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live09"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.44 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
|
Exness-Real
|4.95 × 39
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
11%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
1
0%
85
48%
25%
1.10
7.37
USD
USD
33%
1:500