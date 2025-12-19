Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 GMI-Live07 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 563 ICMarketsSC-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 1.35 × 621 ICMarketsSC-Live03 2.00 × 3 FXCL-Main2 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.53 × 174 ICMarketsSC-Live23 2.60 × 15 ICMarketsSC-Live06 3.70 × 10 GoMarkets-Real 10 4.10 × 10 AUSCommercial-Live 2 4.13 × 15 ICMarketsSC-Live27 4.44 × 9 FusionMarkets-Live 2 4.48 × 33 ICMarkets-Live07 4.69 × 626 Exness-Real 4.95 × 39 28 plus...