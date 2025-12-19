- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
10 (37.03%)
Loss Trade:
17 (62.96%)
Best Trade:
413.25 USD
Worst Trade:
-254.00 USD
Profitto lordo:
2 103.25 USD (9 821 pips)
Perdita lorda:
-2 129.35 USD (9 758 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 875.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 875.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
19.22%
Massimo carico di deposito:
24.60%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
22 (81.48%)
Short Trade:
5 (18.52%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
210.33 USD
Perdita media:
-125.26 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 778.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 778.75 USD (15)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 551.15 USD
Massimale:
1 778.75 USD (30.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.01% (1 778.75 USD)
Per equità:
6.75% (355.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +413.25 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 875.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1 778.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.44 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
|
Exness-Real
|4.95 × 39
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
59USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
1
0%
27
37%
19%
0.98
-0.97
USD
USD
30%
1:500