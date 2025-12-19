SeñalesSecciones
Xi Wen Shu

Duo2

Xi Wen Shu
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 33%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
64 (52.03%)
Transacciones Irrentables:
59 (47.97%)
Mejor transacción:
515.78 USD
Peor transacción:
-265.00 USD
Beneficio Bruto:
9 718.98 USD (48 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 817.15 USD (40 565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 938.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 938.63 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
28.04%
Carga máxima del depósito:
91.82%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
123
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
102 (82.93%)
Transacciones Cortas:
21 (17.07%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
15.46 USD
Beneficio medio:
151.86 USD
Pérdidas medias:
-132.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 778.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 917.65 USD (12)
Crecimiento al mes:
33.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 551.15 USD
Máxima:
2 100.25 USD (33.21%)
Reducción relativa:
De balance:
33.21% (2 100.25 USD)
De fondos:
9.10% (461.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 120
US30 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
US30 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.9K
US30 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +515.78 USD
Peor transacción: -265 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 938.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 778.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
No hay comentarios
2026.01.06 06:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 07:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
