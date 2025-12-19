SignaleKategorien
Xi Wen Shu

Duo2

Xi Wen Shu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 6%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
10 (40.00%)
Verlusttrades:
15 (60.00%)
Bester Trade:
413.25 USD
Schlechtester Trade:
-212.70 USD
Bruttoprofit:
2 103.25 USD (9 821 pips)
Bruttoverlust:
-1 778.75 USD (7 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 875.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 875.65 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
17.56%
Max deposit load:
24.60%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
21 (84.00%)
Short-Positionen:
4 (16.00%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
12.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
210.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 778.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 778.75 USD (15)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 551.15 USD
Maximaler:
1 778.75 USD (30.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.01% (1 778.75 USD)
Kapital:
6.75% (355.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 324
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +413.25 USD
Schlechtester Trade: -213 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 875.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 778.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.44 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
Exness-Real
4.95 × 39
noch 28 ...
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Keine Bewertungen
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 07:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Duo2
6%
0
0
USD
6K
USD
1
0%
25
40%
18%
1.18
12.98
USD
30%
1:500
