Xi Wen Shu

Duo2

Xi Wen Shu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2026 11%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
20 (50.00%)
Убыточных трейдов:
20 (50.00%)
Лучший трейд:
413.25 USD
Худший трейд:
-254.00 USD
Общая прибыль:
2 957.30 USD (14 259 pips)
Общий убыток:
-2 333.15 USD (11 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 875.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 875.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
23.00%
Макс. загрузка депозита:
24.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
32 (80.00%)
Коротких трейдов:
8 (20.00%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
15.60 USD
Средняя прибыль:
147.87 USD
Средний убыток:
-116.66 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 778.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 778.75 USD (15)
Прирост в месяц:
10.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 551.15 USD
Максимальная:
1 778.75 USD (30.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.01% (1 778.75 USD)
По эквити:
6.75% (355.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 624
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +413.25 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 875.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 778.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.44 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
Exness-Real
4.95 × 39
еще 28...
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Нет отзывов
2026.01.06 06:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 07:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.