Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
20 (50.00%)
Убыточных трейдов:
20 (50.00%)
Лучший трейд:
413.25 USD
Худший трейд:
-254.00 USD
Общая прибыль:
2 957.30 USD (14 259 pips)
Общий убыток:
-2 333.15 USD (11 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 875.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 875.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
23.00%
Макс. загрузка депозита:
24.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
32 (80.00%)
Коротких трейдов:
8 (20.00%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
15.60 USD
Средняя прибыль:
147.87 USD
Средний убыток:
-116.66 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 778.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 778.75 USD (15)
Прирост в месяц:
10.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 551.15 USD
Максимальная:
1 778.75 USD (30.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.01% (1 778.75 USD)
По эквити:
6.75% (355.00 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|624
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +413.25 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 875.65 USD
Макс. убыток в серии: -1 778.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.44 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
|
Exness-Real
|4.95 × 39
еще 28...
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Нет отзывов
