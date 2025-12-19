- 成长
交易:
40
盈利交易:
20 (50.00%)
亏损交易:
20 (50.00%)
最好交易:
413.25 USD
最差交易:
-254.00 USD
毛利:
2 957.30 USD (14 259 pips)
毛利亏损:
-2 333.15 USD (11 796 pips)
最大连续赢利:
6 (1 875.65 USD)
最大连续盈利:
1 875.65 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
23.00%
最大入金加载:
24.60%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
0.35
长期交易:
32 (80.00%)
短期交易:
8 (20.00%)
利润因子:
1.27
预期回报:
15.60 USD
平均利润:
147.87 USD
平均损失:
-116.66 USD
最大连续失误:
15 (-1 778.75 USD)
最大连续亏损:
-1 778.75 USD (15)
每月增长:
10.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 551.15 USD
最大值:
1 778.75 USD (30.01%)
相对跌幅:
结余:
30.01% (1 778.75 USD)
净值:
6.75% (355.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|624
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +413.25 USD
最差交易: -254 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +1 875.65 USD
最大连续亏损: -1 778.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.44 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
|
Exness-Real
|4.95 × 39
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
