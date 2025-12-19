СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAU Quant Execution System
Xin Wu Huang

XAU Quant Execution System

Xin Wu Huang
0 отзывов
Надежность
7 недель
1 / 310 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 472%
Exness-Real14
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
301
Прибыльных трейдов:
169 (56.14%)
Убыточных трейдов:
132 (43.85%)
Лучший трейд:
2 883.24 USD
Худший трейд:
-1 081.47 USD
Общая прибыль:
60 820.30 USD (4 638 667 pips)
Общий убыток:
-28 390.58 USD (2 097 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (8 057.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 644.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
50.45%
Макс. загрузка депозита:
10.29%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
203 (67.44%)
Коротких трейдов:
98 (32.56%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
107.74 USD
Средняя прибыль:
359.88 USD
Средний убыток:
-215.08 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 703.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 195.39 USD (6)
Прирост в месяц:
145.11%
Годовой прогноз:
1 760.66%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.34 USD
Максимальная:
8 165.70 USD (27.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.45% (8 165.70 USD)
По эквити:
2.58% (574.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 297
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 32K
BTCUSD 327
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.2M
BTCUSD 350K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 883.24 USD
Худший трейд: -1 081 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8 057.59 USD
Макс. убыток в серии: -2 703.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real28
13.44 × 9
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
XAU Quant Execution System (formerly EA Gold) is an execution-focused quantitative trading system designed exclusively for XAUUSD.

Orders may be split into smaller positions to improve execution quality and reduce slippage under real copy-trading conditions.

The system has been forward-tested in live market conditions for more than three years. Throughout this period, execution logic, volatility filters, and risk parameters have been continuously refined. All trades are executed fully algorithmically, strictly following predefined rules without discretionary intervention.

The core philosophy of the system is disciplined execution and a consistent alignment between risk and reward across different market environments. Trades are initiated only when multiple quantitative conditions are met, including trend structure, volatility behavior, and short-term price action confirmation.

Every position is protected by a stop-loss. Stop-loss levels are dynamic and adapt to market volatility and structural price changes, while a hard maximum loss cap is enforced on each trade. Position sizing is also dynamically adjusted based on account equity and current market conditions to ensure long-term consistency.

The system does not use martingale, grid, averaging down, or any form of uncontrolled exposure increase. Performance is driven by controlled position sizing, balanced trade frequency, and execution discipline.

The objective is not short-term performance spikes, but long-term stability through robust quantitative logic, strict risk management, and execution efficiency.
Нет отзывов
2025.12.21 07:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.12.19 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU Quant Execution System
100 USD в месяц
472%
1
310
USD
25K
USD
7
81%
301
56%
50%
2.14
107.74
USD
35%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.