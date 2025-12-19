- Incremento
Total de Trades:
306
Transacciones Rentables:
171 (55.88%)
Transacciones Irrentables:
135 (44.12%)
Mejor transacción:
2 883.24 USD
Peor transacción:
-1 081.47 USD
Beneficio Bruto:
61 588.76 USD (4 721 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 074.27 USD (2 127 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (8 057.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 644.87 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
67.82%
Carga máxima del depósito:
10.29%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
3.98
Transacciones Largas:
208 (67.97%)
Transacciones Cortas:
98 (32.03%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
106.26 USD
Beneficio medio:
360.17 USD
Pérdidas medias:
-215.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 703.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 195.39 USD (6)
Crecimiento al mes:
111.93%
Pronóstico anual:
1 358.07%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.34 USD
Máxima:
8 165.70 USD (27.19%)
Reducción relativa:
De balance:
35.45% (8 165.70 USD)
De fondos:
4.17% (1 046.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|302
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|327
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.2M
|BTCUSD
|350K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real14" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real28
|13.44 × 9
XAU Quant Execution System (formerly EA Gold) is an execution-focused quantitative trading system designed exclusively for XAUUSD.
Orders may be split into smaller positions to improve execution quality and reduce slippage under real copy-trading conditions.
The system has been forward-tested in live market conditions for more than three years. Throughout this period, execution logic, volatility filters, and risk parameters have been continuously refined. All trades are executed fully algorithmically, strictly following predefined rules without discretionary intervention.
The core philosophy of the system is disciplined execution and a consistent alignment between risk and reward across different market environments. Trades are initiated only when multiple quantitative conditions are met, including trend structure, volatility behavior, and short-term price action confirmation.
Every position is protected by a stop-loss. Stop-loss levels are dynamic and adapt to market volatility and structural price changes, while a hard maximum loss cap is enforced on each trade. Position sizing is also dynamically adjusted based on account equity and current market conditions to ensure long-term consistency.
The system does not use martingale, grid, averaging down, or any form of uncontrolled exposure increase. Performance is driven by controlled position sizing, balanced trade frequency, and execution discipline.
The objective is not short-term performance spikes, but long-term stability through robust quantitative logic, strict risk management, and execution efficiency.
