- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
302
盈利交易:
170 (56.29%)
亏损交易:
132 (43.71%)
最好交易:
2 883.24 USD
最差交易:
-1 081.47 USD
毛利:
60 912.30 USD (4 654 110 pips)
毛利亏损:
-28 390.58 USD (2 097 274 pips)
最大连续赢利:
12 (8 057.59 USD)
最大连续盈利:
8 644.87 USD (7)
夏普比率:
0.22
交易活动:
63.44%
最大入金加载:
10.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
12 小时
采收率:
3.98
长期交易:
204 (67.55%)
短期交易:
98 (32.45%)
利润因子:
2.15
预期回报:
107.69 USD
平均利润:
358.31 USD
平均损失:
-215.08 USD
最大连续失误:
11 (-2 703.74 USD)
最大连续亏损:
-3 195.39 USD (6)
每月增长:
113.36%
年度预测:
1 375.38%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
25.34 USD
最大值:
8 165.70 USD (27.19%)
相对跌幅:
结余:
35.45% (8 165.70 USD)
净值:
4.17% (1 046.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|327
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.2M
|BTCUSD
|350K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 883.24 USD
最差交易: -1 081 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8 057.59 USD
最大连续亏损: -2 703.74 USD
XAU 量化执行系统（原名 EA Gold）是一款专为 XAUUSD 设计的、以执行为核心的量化交易系统。
在真实的跟单交易环境下，订单可以拆分成更小的仓位，以提高执行质量并减少滑点。
该系统已在真实市场环境下进行了三年多的前瞻性测试。在此期间，执行逻辑、波动率过滤器和风险参数都得到了持续的优化。所有交易均完全由算法执行，严格遵循预设规则，不进行任何主观干预。
该系统的核心理念是纪律严明的执行，以及在不同的市场环境下保持风险与回报的一致性。交易仅在满足多个量化条件时才会启动，这些条件包括趋势结构、波动率行为和短期价格走势确认。
每个仓位都设有止损。止损位是动态的，会根据市场波动和价格结构变化进行调整，同时对每笔交易都设定了严格的最大亏损上限。仓位规模也会根据账户净值和当前市场状况进行动态调整，以确保长期的稳定性。
该系统不使用马丁格尔策略、网格交易策略、均价策略或任何形式的无序增持。其业绩表现取决于可控的仓位规模、均衡的交易频率和严格的执行纪律。
该系统的目标并非追求短期业绩飙升，而是通过稳健的量化逻辑、严格的风险管理和高效的执行来实现长期稳定。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
474%
1
311
USD
USD
25K
USD
USD
7
81%
302
56%
63%
2.14
107.69
USD
USD
35%
1:200