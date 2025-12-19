信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XAU Quant Execution System
Xin Wu Huang

XAU Quant Execution System

Xin Wu Huang
0条评论
可靠性
7
1 / 311 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 474%
Exness-Real14
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
302
盈利交易:
170 (56.29%)
亏损交易:
132 (43.71%)
最好交易:
2 883.24 USD
最差交易:
-1 081.47 USD
毛利:
60 912.30 USD (4 654 110 pips)
毛利亏损:
-28 390.58 USD (2 097 274 pips)
最大连续赢利:
12 (8 057.59 USD)
最大连续盈利:
8 644.87 USD (7)
夏普比率:
0.22
交易活动:
63.44%
最大入金加载:
10.29%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
12 小时
采收率:
3.98
长期交易:
204 (67.55%)
短期交易:
98 (32.45%)
利润因子:
2.15
预期回报:
107.69 USD
平均利润:
358.31 USD
平均损失:
-215.08 USD
最大连续失误:
11 (-2 703.74 USD)
最大连续亏损:
-3 195.39 USD (6)
每月增长:
113.36%
年度预测:
1 375.38%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
25.34 USD
最大值:
8 165.70 USD (27.19%)
相对跌幅:
结余:
35.45% (8 165.70 USD)
净值:
4.17% (1 046.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 298
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 32K
BTCUSD 327
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.2M
BTCUSD 350K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 883.24 USD
最差交易: -1 081 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8 057.59 USD
最大连续亏损: -2 703.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real28
13.44 × 9
查看详细统计，请 登录 或者 注册
XAU 量化执行系统（原名 EA Gold）是一款专为 XAUUSD 设计的、以执行为核心的量化交易系统。

在真实的跟单交易环境下，订单可以拆分成更小的仓位，以提高执行质量并减少滑点。

该系统已在真实市场环境下进行了三年多的前瞻性测试。在此期间，执行逻辑、波动率过滤器和风险参数都得到了持续的优化。所有交易均完全由算法执行，严格遵循预设规则，不进行任何主观干预。

该系统的核心理念是纪律严明的执行，以及在不同的市场环境下保持风险与回报的一致性。交易仅在满足多个量化条件时才会启动，这些条件包括趋势结构、波动率行为和短期价格走势确认。

每个仓位都设有止损。止损位是动态的，会根据市场波动和价格结构变化进行调整，同时对每笔交易都设定了严格的最大亏损上限。仓位规模也会根据账户净值和当前市场状况进行动态调整，以确保长期的稳定性。

该系统不使用马丁格尔策略、网格交易策略、均价策略或任何形式的无序增持。其业绩表现取决于可控的仓位规模、均衡的交易频率和严格的执行纪律。

该系统的目标并非追求短期业绩飙升，而是通过稳健的量化逻辑、严格的风险管理和高效的执行来实现长期稳定。
没有评论
2025.12.21 07:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.12.19 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAU Quant Execution System
每月100 USD
474%
1
311
USD
25K
USD
7
81%
302
56%
63%
2.14
107.69
USD
35%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载