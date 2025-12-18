SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Franc8639naoselec
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Axi-US05-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
72 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (11.11%)
En iyi işlem:
16.54 USD
En kötü işlem:
-15.06 USD
Brüt kâr:
100.29 USD (11 141 pips)
Brüt zarar:
-34.58 USD (3 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (21.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.41 USD (22)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.11%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
29 (35.80%)
Satış işlemleri:
52 (64.20%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.48 USD (2)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.84 USD
Maksimum:
17.48 USD (1.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.71% (28.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.pro 16
USDCHF.pro 14
GBPJPY.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDNZD.pro 8
AUDUSD.pro 6
AUDCAD.pro 6
EURUSD.pro 5
NZDJPY.pro 3
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.pro 7
USDCHF.pro 19
GBPJPY.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDNZD.pro 4
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 2
NZDCAD.pro 1
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.pro 1.4K
USDCHF.pro 1.8K
GBPJPY.pro 917
GBPAUD.pro 736
AUDNZD.pro 658
AUDUSD.pro 909
AUDCAD.pro 528
EURUSD.pro 488
NZDJPY.pro 317
NZDCAD.pro 207
EURCAD.pro 86
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.54 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Franc8639naoselec
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1K
USD
46
96%
81
88%
100%
2.90
0.81
USD
3%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.