- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
82 (86.31%)
損失トレード:
13 (13.68%)
ベストトレード:
16.54 USD
最悪のトレード:
-15.06 USD
総利益:
114.62 USD (13 383 pips)
総損失:
-43.72 USD (4 411 pips)
最大連続の勝ち:
22 (21.41 USD)
最大連続利益:
21.41 USD (22)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.06
長いトレード:
35 (36.84%)
短いトレード:
60 (63.16%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-3.36 USD
最大連続の負け:
2 (-17.48 USD)
最大連続損失:
-17.48 USD (2)
月間成長:
4.13%
年間予想:
50.12%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.84 USD
最大の:
17.48 USD (1.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.80% (17.48 USD)
エクイティによる:
8.41% (87.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|17
|GBPJPY.pro
|14
|USDCHF.pro
|14
|AUDNZD.pro
|10
|GBPAUD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|EURUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|6
|NZDCAD.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|19
|AUDNZD.pro
|5
|GBPAUD.pro
|6
|AUDCAD.pro
|5
|EURUSD.pro
|8
|AUDUSD.pro
|9
|NZDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.pro
|1.4K
|GBPJPY.pro
|1.2K
|USDCHF.pro
|1.8K
|AUDNZD.pro
|837
|GBPAUD.pro
|736
|AUDCAD.pro
|624
|EURUSD.pro
|574
|AUDUSD.pro
|909
|NZDCAD.pro
|397
|NZDJPY.pro
|317
|EURCAD.pro
|173
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.54 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.41 USD
最大連続損失: -17.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
9
96%
95
86%
100%
2.62
0.75
USD
USD
8%
1:100