Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
Axi-US05-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
82 (86.31%)
損失トレード:
13 (13.68%)
ベストトレード:
16.54 USD
最悪のトレード:
-15.06 USD
総利益:
114.62 USD (13 383 pips)
総損失:
-43.72 USD (4 411 pips)
最大連続の勝ち:
22 (21.41 USD)
最大連続利益:
21.41 USD (22)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.06
長いトレード:
35 (36.84%)
短いトレード:
60 (63.16%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-3.36 USD
最大連続の負け:
2 (-17.48 USD)
最大連続損失:
-17.48 USD (2)
月間成長:
4.13%
年間予想:
50.12%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.84 USD
最大の:
17.48 USD (1.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.80% (17.48 USD)
エクイティによる:
8.41% (87.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 14
USDCHF.pro 14
AUDNZD.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDNZD.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.2K
USDCHF.pro 1.8K
AUDNZD.pro 837
GBPAUD.pro 736
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.54 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.41 USD
最大連続損失: -17.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください