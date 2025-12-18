SinaisSeções
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
82 (86.31%)
Negociações com perda:
13 (13.68%)
Melhor negociação:
16.54 USD
Pior negociação:
-15.06 USD
Lucro bruto:
114.62 USD (13 383 pips)
Perda bruta:
-43.72 USD (4 411 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (21.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.41 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.06
Negociações longas:
35 (36.84%)
Negociações curtas:
60 (63.16%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-3.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.48 USD (2)
Crescimento mensal:
4.13%
Previsão anual:
50.12%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.84 USD
Máximo:
17.48 USD (1.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.80% (17.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.41% (87.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 14
USDCHF.pro 14
AUDNZD.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDNZD.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.2K
USDCHF.pro 1.8K
AUDNZD.pro 837
GBPAUD.pro 736
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.54 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.41 USD
Máxima perda consecutiva: -17.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

