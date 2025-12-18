- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
82 (86.31%)
Negociações com perda:
13 (13.68%)
Melhor negociação:
16.54 USD
Pior negociação:
-15.06 USD
Lucro bruto:
114.62 USD (13 383 pips)
Perda bruta:
-43.72 USD (4 411 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (21.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.41 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.06
Negociações longas:
35 (36.84%)
Negociações curtas:
60 (63.16%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-3.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.48 USD (2)
Crescimento mensal:
4.13%
Previsão anual:
50.12%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.84 USD
Máximo:
17.48 USD (1.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.80% (17.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.41% (87.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|17
|GBPJPY.pro
|14
|USDCHF.pro
|14
|AUDNZD.pro
|10
|GBPAUD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|EURUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|6
|NZDCAD.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|19
|AUDNZD.pro
|5
|GBPAUD.pro
|6
|AUDCAD.pro
|5
|EURUSD.pro
|8
|AUDUSD.pro
|9
|NZDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.pro
|1.4K
|GBPJPY.pro
|1.2K
|USDCHF.pro
|1.8K
|AUDNZD.pro
|837
|GBPAUD.pro
|736
|AUDCAD.pro
|624
|EURUSD.pro
|574
|AUDUSD.pro
|909
|NZDCAD.pro
|397
|NZDJPY.pro
|317
|EURCAD.pro
|173
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.54 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.41 USD
Máxima perda consecutiva: -17.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
9
96%
95
86%
100%
2.62
0.75
USD
USD
8%
1:100