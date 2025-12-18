SignalsSections
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 reviews
Reliability
9 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 7%
Axi-US05-Live
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
93
Profit Trades:
80 (86.02%)
Loss Trades:
13 (13.98%)
Best trade:
16.54 USD
Worst trade:
-15.06 USD
Gross Profit:
113.68 USD (13 204 pips)
Gross Loss:
-43.72 USD (4 411 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (21.41 USD)
Maximal consecutive profit:
21.41 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
11.80%
Latest trade:
46 minutes ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.00
Long Trades:
35 (37.63%)
Short Trades:
58 (62.37%)
Profit Factor:
2.60
Expected Payoff:
0.75 USD
Average Profit:
1.42 USD
Average Loss:
-3.36 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-17.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-17.48 USD (2)
Monthly growth:
4.70%
Annual Forecast:
57.02%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
11.84 USD
Maximal:
17.48 USD (1.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.80% (17.48 USD)
By Equity:
8.40% (87.08 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 14
USDCHF.pro 14
GBPAUD.pro 9
AUDNZD.pro 8
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
USDCHF.pro 19
GBPAUD.pro 6
AUDNZD.pro 4
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.2K
USDCHF.pro 1.8K
GBPAUD.pro 736
AUDNZD.pro 658
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.54 USD
Worst trade: -15 USD
Maximum consecutive wins: 22
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +21.41 USD
Maximal consecutive loss: -17.48 USD

No reviews
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
