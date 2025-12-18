SegnaliSezioni
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
72 (88.88%)
Loss Trade:
9 (11.11%)
Best Trade:
16.54 USD
Worst Trade:
-15.06 USD
Profitto lordo:
100.29 USD (11 141 pips)
Perdita lorda:
-34.58 USD (3 147 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (21.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.41 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.53%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.76
Long Trade:
29 (35.80%)
Short Trade:
52 (64.20%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.48 USD (2)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.84 USD
Massimale:
17.48 USD (1.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.65% (27.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.pro 16
USDCHF.pro 14
GBPJPY.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDNZD.pro 8
AUDUSD.pro 6
AUDCAD.pro 6
EURUSD.pro 5
NZDJPY.pro 3
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.pro 7
USDCHF.pro 19
GBPJPY.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDNZD.pro 4
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 2
NZDCAD.pro 1
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.pro 1.4K
USDCHF.pro 1.8K
GBPJPY.pro 917
GBPAUD.pro 736
AUDNZD.pro 658
AUDUSD.pro 909
AUDCAD.pro 528
EURUSD.pro 488
NZDJPY.pro 317
NZDCAD.pro 207
EURCAD.pro 86
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.54 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.41 USD
Massima perdita consecutiva: -17.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
