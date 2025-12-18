SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Franc8639naoselec
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Axi-US05-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
72 (88.88%)
Perte trades:
9 (11.11%)
Meilleure transaction:
16.54 USD
Pire transaction:
-15.06 USD
Bénéfice brut:
100.29 USD (11 141 pips)
Perte brute:
-34.58 USD (3 147 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (21.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.41 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.53%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.76
Longs trades:
29 (35.80%)
Courts trades:
52 (64.20%)
Facteur de profit:
2.90
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-3.84 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-17.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.48 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.55%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.84 USD
Maximal:
17.48 USD (1.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.67% (27.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.pro 16
USDCHF.pro 14
GBPJPY.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDNZD.pro 8
AUDUSD.pro 6
AUDCAD.pro 6
EURUSD.pro 5
NZDJPY.pro 3
NZDCAD.pro 3
EURCAD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.pro 7
USDCHF.pro 19
GBPJPY.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDNZD.pro 4
AUDUSD.pro 9
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 7
NZDJPY.pro 2
NZDCAD.pro 1
EURCAD.pro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.pro 1.4K
USDCHF.pro 1.8K
GBPJPY.pro 917
GBPAUD.pro 736
AUDNZD.pro 658
AUDUSD.pro 909
AUDCAD.pro 528
EURUSD.pro 488
NZDJPY.pro 317
NZDCAD.pro 207
EURCAD.pro 86
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.54 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.41 USD
Perte consécutive maximale: -17.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Franc8639naoselec
30 USD par mois
0%
0
0
USD
1K
USD
46
96%
81
88%
100%
2.90
0.81
USD
3%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.