交易:
94
盈利交易:
81 (86.17%)
亏损交易:
13 (13.83%)
最好交易:
16.54 USD
最差交易:
-15.06 USD
毛利:
114.15 USD (13 293 pips)
毛利亏损:
-43.72 USD (4 411 pips)
最大连续赢利:
22 (21.41 USD)
最大连续盈利:
21.41 USD (22)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.80%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.03
长期交易:
35 (37.23%)
短期交易:
59 (62.77%)
利润因子:
2.61
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
1.41 USD
平均损失:
-3.36 USD
最大连续失误:
2 (-17.48 USD)
最大连续亏损:
-17.48 USD (2)
每月增长:
4.75%
年度预测:
57.60%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
11.84 USD
最大值:
17.48 USD (1.80%)
相对跌幅:
结余:
1.80% (17.48 USD)
净值:
8.41% (87.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|17
|GBPJPY.pro
|14
|USDCHF.pro
|14
|GBPAUD.pro
|9
|AUDNZD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|EURUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|6
|NZDCAD.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|19
|GBPAUD.pro
|6
|AUDNZD.pro
|4
|AUDCAD.pro
|5
|EURUSD.pro
|8
|AUDUSD.pro
|9
|NZDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.pro
|1.4K
|GBPJPY.pro
|1.2K
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPAUD.pro
|736
|AUDNZD.pro
|747
|AUDCAD.pro
|624
|EURUSD.pro
|574
|AUDUSD.pro
|909
|NZDCAD.pro
|397
|NZDJPY.pro
|317
|EURCAD.pro
|173
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
最好交易: +16.54 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.41 USD
最大连续亏损: -17.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
