- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
81 (86.17%)
Убыточных трейдов:
13 (13.83%)
Лучший трейд:
16.54 USD
Худший трейд:
-15.06 USD
Общая прибыль:
114.15 USD (13 293 pips)
Общий убыток:
-43.72 USD (4 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (21.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.41 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.80%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.03
Длинных трейдов:
35 (37.23%)
Коротких трейдов:
59 (62.77%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.48 USD (2)
Прирост в месяц:
4.75%
Годовой прогноз:
57.60%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.84 USD
Максимальная:
17.48 USD (1.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (17.48 USD)
По эквити:
8.41% (87.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|17
|GBPJPY.pro
|14
|USDCHF.pro
|14
|GBPAUD.pro
|9
|AUDNZD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|EURUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|6
|NZDCAD.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|19
|GBPAUD.pro
|6
|AUDNZD.pro
|4
|AUDCAD.pro
|5
|EURUSD.pro
|8
|AUDUSD.pro
|9
|NZDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.pro
|1.4K
|GBPJPY.pro
|1.2K
|USDCHF.pro
|1.8K
|GBPAUD.pro
|736
|AUDNZD.pro
|747
|AUDCAD.pro
|624
|EURUSD.pro
|574
|AUDUSD.pro
|909
|NZDCAD.pro
|397
|NZDJPY.pro
|317
|EURCAD.pro
|173
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.54 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.41 USD
Макс. убыток в серии: -17.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
