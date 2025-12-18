СигналыРазделы
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Axi-US05-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
81 (86.17%)
Убыточных трейдов:
13 (13.83%)
Лучший трейд:
16.54 USD
Худший трейд:
-15.06 USD
Общая прибыль:
114.15 USD (13 293 pips)
Общий убыток:
-43.72 USD (4 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (21.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.41 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.80%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.03
Длинных трейдов:
35 (37.23%)
Коротких трейдов:
59 (62.77%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.48 USD (2)
Прирост в месяц:
4.75%
Годовой прогноз:
57.60%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.84 USD
Максимальная:
17.48 USD (1.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (17.48 USD)
По эквити:
8.41% (87.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 14
USDCHF.pro 14
GBPAUD.pro 9
AUDNZD.pro 9
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
USDCHF.pro 19
GBPAUD.pro 6
AUDNZD.pro 4
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.2K
USDCHF.pro 1.8K
GBPAUD.pro 736
AUDNZD.pro 747
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.54 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.41 USD
Макс. убыток в серии: -17.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.