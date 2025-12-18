SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Franc8639naoselec
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Axi-US05-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
82 (86.31%)
Verlusttrades:
13 (13.68%)
Bester Trade:
16.54 USD
Schlechtester Trade:
-15.06 USD
Bruttoprofit:
114.62 USD (13 383 pips)
Bruttoverlust:
-43.72 USD (4 411 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (21.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.41 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.80%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.06
Long-Positionen:
35 (36.84%)
Short-Positionen:
60 (63.16%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.48 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.13%
Jahresprognose:
50.12%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.84 USD
Maximaler:
17.48 USD (1.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.80% (17.48 USD)
Kapital:
8.41% (87.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 14
USDCHF.pro 14
AUDNZD.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDNZD.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.2K
USDCHF.pro 1.8K
AUDNZD.pro 837
GBPAUD.pro 736
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.54 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
