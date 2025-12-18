- 자본
- 축소
트레이드:
100
이익 거래:
85 (85.00%)
손실 거래:
15 (15.00%)
최고의 거래:
16.54 USD
최악의 거래:
-15.06 USD
총 수익:
127.33 USD (14 279 pips)
총 손실:
-54.79 USD (5 588 pips)
연속 최대 이익:
22 (21.41 USD)
연속 최대 이익:
21.41 USD (22)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.80%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
39 (39.00%)
숏(주식차입매도):
61 (61.00%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
0.73 USD
평균 이익:
1.50 USD
평균 손실:
-3.65 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.48 USD)
연속 최대 손실:
-17.48 USD (2)
월별 성장률:
2.84%
연간 예측:
34.43%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.84 USD
최대한의:
17.48 USD (1.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.80% (17.48 USD)
자본금별:
8.41% (87.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|18
|USDJPY.pro
|17
|GBPJPY.pro
|15
|AUDNZD.pro
|10
|GBPAUD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|EURUSD.pro
|6
|AUDUSD.pro
|6
|NZDCAD.pro
|6
|NZDJPY.pro
|3
|EURCAD.pro
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF.pro
|20
|USDJPY.pro
|7
|GBPJPY.pro
|7
|AUDNZD.pro
|5
|GBPAUD.pro
|6
|AUDCAD.pro
|5
|EURUSD.pro
|8
|AUDUSD.pro
|9
|NZDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF.pro
|1.4K
|USDJPY.pro
|1.4K
|GBPJPY.pro
|1.3K
|AUDNZD.pro
|837
|GBPAUD.pro
|736
|AUDCAD.pro
|624
|EURUSD.pro
|574
|AUDUSD.pro
|909
|NZDCAD.pro
|397
|NZDJPY.pro
|317
|EURCAD.pro
|173
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.54 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +21.41 USD
연속 최대 손실: -17.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US05-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
97%
100
85%
100%
2.32
0.73
USD
USD
8%
1:100