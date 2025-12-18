시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Franc8639naoselec
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
Axi-US05-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
100
이익 거래:
85 (85.00%)
손실 거래:
15 (15.00%)
최고의 거래:
16.54 USD
최악의 거래:
-15.06 USD
총 수익:
127.33 USD (14 279 pips)
총 손실:
-54.79 USD (5 588 pips)
연속 최대 이익:
22 (21.41 USD)
연속 최대 이익:
21.41 USD (22)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.80%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
39 (39.00%)
숏(주식차입매도):
61 (61.00%)
수익 요인:
2.32
기대수익:
0.73 USD
평균 이익:
1.50 USD
평균 손실:
-3.65 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.48 USD)
연속 최대 손실:
-17.48 USD (2)
월별 성장률:
2.84%
연간 예측:
34.43%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.84 USD
최대한의:
17.48 USD (1.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.80% (17.48 USD)
자본금별:
8.41% (87.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHF.pro 18
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 15
AUDNZD.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHF.pro 20
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 7
AUDNZD.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHF.pro 1.4K
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.3K
AUDNZD.pro 837
GBPAUD.pro 736
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.54 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +21.41 USD
연속 최대 손실: -17.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US05-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Franc8639naoselec
월별 30 USD
8%
0
0
USD
1K
USD
10
97%
100
85%
100%
2.32
0.73
USD
8%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.