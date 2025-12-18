SeñalesSecciones
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc8639naoselec

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
Axi-US05-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
82 (86.31%)
Transacciones Irrentables:
13 (13.68%)
Mejor transacción:
16.54 USD
Peor transacción:
-15.06 USD
Beneficio Bruto:
114.62 USD (13 383 pips)
Pérdidas Brutas:
-43.72 USD (4 411 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (21.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.41 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.80%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.06
Transacciones Largas:
35 (36.84%)
Transacciones Cortas:
60 (63.16%)
Factor de Beneficio:
2.62
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
1.40 USD
Pérdidas medias:
-3.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.48 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.13%
Pronóstico anual:
50.12%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.84 USD
Máxima:
17.48 USD (1.80%)
Reducción relativa:
De balance:
1.80% (17.48 USD)
De fondos:
8.41% (87.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.pro 17
GBPJPY.pro 14
USDCHF.pro 14
AUDNZD.pro 10
GBPAUD.pro 9
AUDCAD.pro 8
EURUSD.pro 6
AUDUSD.pro 6
NZDCAD.pro 6
NZDJPY.pro 3
EURCAD.pro 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.pro 7
GBPJPY.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDNZD.pro 5
GBPAUD.pro 6
AUDCAD.pro 5
EURUSD.pro 8
AUDUSD.pro 9
NZDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 2
EURCAD.pro 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.pro 1.4K
GBPJPY.pro 1.2K
USDCHF.pro 1.8K
AUDNZD.pro 837
GBPAUD.pro 736
AUDCAD.pro 624
EURUSD.pro 574
AUDUSD.pro 909
NZDCAD.pro 397
NZDJPY.pro 317
EURCAD.pro 173
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.54 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +21.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 8.78% of days out of the 319 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Franc8639naoselec
30 USD al mes
7%
0
0
USD
1K
USD
9
96%
95
86%
100%
2.62
0.75
USD
8%
1:100
