Jinqing Lin

XAUGOLDGridTrading

Jinqing Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 249%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36 654
Kârla kapanan işlemler:
25 096 (68.46%)
Zararla kapanan işlemler:
11 558 (31.53%)
En iyi işlem:
12 892.00 USD
En kötü işlem:
-6 288.00 USD
Brüt kâr:
1 695 119.40 USD (7 785 786 pips)
Brüt zarar:
-1 495 367.71 USD (7 572 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
266 (130 855.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130 855.42 USD (266)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1372
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
18 419 (50.25%)
Satış işlemleri:
18 235 (49.75%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
5.45 USD
Ortalama kâr:
67.55 USD
Ortalama zarar:
-129.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
112 (-119 155.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119 155.17 USD (112)
Aylık büyüme:
35.56%
Yıllık tahmin:
431.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75 178.39 USD
Maksimum:
148 995.92 USD (85.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.91% (148 995.92 USD)
Varlığa göre:
0.03% (43.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.PRO 36632
USDJPY.PRO 15
GBPUSD.PRO 5
EURUSD.PRO 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.PRO 174K
USDJPY.PRO 18K
GBPUSD.PRO 5.1K
EURUSD.PRO 2.7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.PRO 210K
USDJPY.PRO 2.6K
GBPUSD.PRO 272
EURUSD.PRO 160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 892.00 USD
En kötü işlem: -6 288 USD
Maksimum ardışık kazanç: 266
Maksimum ardışık kayıp: 112
Maksimum ardışık kâr: +130 855.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -119 155.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobalLtd-Main Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoldScalper Pro EA is an intelligent high-frequency trading expert advisor designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). It is developed based on verified historical trading data and utilizes advanced algorithms focused on short-term rapid trades, with high win rates and strict risk control capabilities. This EA is suitable for traders seeking stable growth and manageable risk.

Key Features:
Trading Instrument: XAUUSD (Gold) professional accounts

Trading Strategy: High-frequency scalping, intraday trading, multi-order strategies

Money Management: Automatic lot sizing, starting from 0.01 lots

Risk Control: No fixed stop loss/take profit (user-configurable), controlled loss/profit per trade

Market Suitability: High volatility periods (e.g., EU/US sessions), ideal for short-term trading

Environment: MetaTrader 4 (MT5/MT4), supports VPS for 24/7 operation

Historical Performance:
Based on real historical trading records, the EA executed over 500 trades between September 4 and December 12, 2025, with a total volume exceeding 2,000 lots, demonstrating consistent profitability. Maximum daily volume exceeds 100 lots, making it suitable for traders with sufficient capital.

Parameter Settings:
Adjustable lot size, trading frequency, maximum positions

Configurable fixed stop loss/take profit

Timeframe control (e.g., trade only during active sessions)
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUGOLDGridTrading
Ayda 50 USD
249%
0
0
USD
130K
USD
15
99%
36 654
68%
100%
1.13
5.45
USD
79%
1:500
