İşlemler:
36 654
Kârla kapanan işlemler:
25 096 (68.46%)
Zararla kapanan işlemler:
11 558 (31.53%)
En iyi işlem:
12 892.00 USD
En kötü işlem:
-6 288.00 USD
Brüt kâr:
1 695 119.40 USD (7 785 786 pips)
Brüt zarar:
-1 495 367.71 USD (7 572 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
266 (130 855.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130 855.42 USD (266)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1372
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
18 419 (50.25%)
Satış işlemleri:
18 235 (49.75%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
5.45 USD
Ortalama kâr:
67.55 USD
Ortalama zarar:
-129.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
112 (-119 155.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119 155.17 USD (112)
Aylık büyüme:
35.56%
Yıllık tahmin:
431.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75 178.39 USD
Maksimum:
148 995.92 USD (85.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.91% (148 995.92 USD)
Varlığa göre:
0.03% (43.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|36632
|USDJPY.PRO
|15
|GBPUSD.PRO
|5
|EURUSD.PRO
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.PRO
|174K
|USDJPY.PRO
|18K
|GBPUSD.PRO
|5.1K
|EURUSD.PRO
|2.7K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.PRO
|210K
|USDJPY.PRO
|2.6K
|GBPUSD.PRO
|272
|EURUSD.PRO
|160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 892.00 USD
En kötü işlem: -6 288 USD
Maksimum ardışık kazanç: 266
Maksimum ardışık kayıp: 112
Maksimum ardışık kâr: +130 855.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -119 155.17 USD
GoldScalper Pro EA is an intelligent high-frequency trading expert advisor designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). It is developed based on verified historical trading data and utilizes advanced algorithms focused on short-term rapid trades, with high win rates and strict risk control capabilities. This EA is suitable for traders seeking stable growth and manageable risk.
Key Features:
Trading Instrument: XAUUSD (Gold) professional accounts
Trading Strategy: High-frequency scalping, intraday trading, multi-order strategies
Money Management: Automatic lot sizing, starting from 0.01 lots
Risk Control: No fixed stop loss/take profit (user-configurable), controlled loss/profit per trade
Market Suitability: High volatility periods (e.g., EU/US sessions), ideal for short-term trading
Environment: MetaTrader 4 (MT5/MT4), supports VPS for 24/7 operation
Historical Performance:
Based on real historical trading records, the EA executed over 500 trades between September 4 and December 12, 2025, with a total volume exceeding 2,000 lots, demonstrating consistent profitability. Maximum daily volume exceeds 100 lots, making it suitable for traders with sufficient capital.
Parameter Settings:
Adjustable lot size, trading frequency, maximum positions
Configurable fixed stop loss/take profit
Timeframe control (e.g., trade only during active sessions)
