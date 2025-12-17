- Прирост
Всего трейдов:
38 324
Прибыльных трейдов:
26 196 (68.35%)
Убыточных трейдов:
12 128 (31.65%)
Лучший трейд:
12 892.00 USD
Худший трейд:
-6 288.00 USD
Общая прибыль:
1 752 058.86 USD (8 163 592 pips)
Общий убыток:
-1 542 786.22 USD (7 942 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
266 (130 855.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
130 855.42 USD (266)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
71.02%
Макс. загрузка депозита:
55.21%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
1658
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
19 255 (50.24%)
Коротких трейдов:
19 069 (49.76%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
66.88 USD
Средний убыток:
-127.21 USD
Макс. серия проигрышей:
112 (-119 155.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-119 155.17 USD (112)
Прирост в месяц:
27.97%
Годовой прогноз:
339.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75 178.39 USD
Максимальная:
148 995.92 USD (85.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.91% (148 995.92 USD)
По эквити:
32.50% (41 803.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|38302
|USDJPY.PRO
|15
|GBPUSD.PRO
|5
|EURUSD.PRO
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.PRO
|183K
|USDJPY.PRO
|18K
|GBPUSD.PRO
|5.1K
|EURUSD.PRO
|2.7K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.PRO
|219K
|USDJPY.PRO
|2.6K
|GBPUSD.PRO
|272
|EURUSD.PRO
|160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 892.00 USD
Худший трейд: -6 288 USD
Макс. серия выигрышей: 266
Макс. серия проигрышей: 112
Макс. прибыль в серии: +130 855.42 USD
Макс. убыток в серии: -119 155.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DecodeGlobalLtd-Main Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
GoldScalper Pro EA is an intelligent high-frequency trading expert advisor designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). It is developed based on verified historical trading data and utilizes advanced algorithms focused on short-term rapid trades, with high win rates and strict risk control capabilities. This EA is suitable for traders seeking stable growth and manageable risk.
Key Features:
Trading Instrument: XAUUSD (Gold) professional accounts
Trading Strategy: High-frequency scalping, intraday trading, multi-order strategies
Money Management: Automatic lot sizing, starting from 0.01 lots
Risk Control: No fixed stop loss/take profit (user-configurable), controlled loss/profit per trade
Market Suitability: High volatility periods (e.g., EU/US sessions), ideal for short-term trading
Environment: MetaTrader 4 (MT5/MT4), supports VPS for 24/7 operation
Historical Performance:
Based on real historical trading records, the EA executed over 500 trades between September 4 and December 12, 2025, with a total volume exceeding 2,000 lots, demonstrating consistent profitability. Maximum daily volume exceeds 100 lots, making it suitable for traders with sufficient capital.
Parameter Settings:
Adjustable lot size, trading frequency, maximum positions
Configurable fixed stop loss/take profit
Timeframe control (e.g., trade only during active sessions)
