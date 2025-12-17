СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAUGOLDGridTrading
Jinqing Lin

XAUGOLDGridTrading

Jinqing Lin
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 275%
DecodeGlobalLtd-Main Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38 324
Прибыльных трейдов:
26 196 (68.35%)
Убыточных трейдов:
12 128 (31.65%)
Лучший трейд:
12 892.00 USD
Худший трейд:
-6 288.00 USD
Общая прибыль:
1 752 058.86 USD (8 163 592 pips)
Общий убыток:
-1 542 786.22 USD (7 942 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
266 (130 855.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
130 855.42 USD (266)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
71.02%
Макс. загрузка депозита:
55.21%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
1658
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
19 255 (50.24%)
Коротких трейдов:
19 069 (49.76%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
66.88 USD
Средний убыток:
-127.21 USD
Макс. серия проигрышей:
112 (-119 155.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-119 155.17 USD (112)
Прирост в месяц:
27.97%
Годовой прогноз:
339.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75 178.39 USD
Максимальная:
148 995.92 USD (85.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.91% (148 995.92 USD)
По эквити:
32.50% (41 803.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.PRO 38302
USDJPY.PRO 15
GBPUSD.PRO 5
EURUSD.PRO 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.PRO 183K
USDJPY.PRO 18K
GBPUSD.PRO 5.1K
EURUSD.PRO 2.7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.PRO 219K
USDJPY.PRO 2.6K
GBPUSD.PRO 272
EURUSD.PRO 160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 892.00 USD
Худший трейд: -6 288 USD
Макс. серия выигрышей: 266
Макс. серия проигрышей: 112
Макс. прибыль в серии: +130 855.42 USD
Макс. убыток в серии: -119 155.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DecodeGlobalLtd-Main Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

GoldScalper Pro EA is an intelligent high-frequency trading expert advisor designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). It is developed based on verified historical trading data and utilizes advanced algorithms focused on short-term rapid trades, with high win rates and strict risk control capabilities. This EA is suitable for traders seeking stable growth and manageable risk.

Key Features:
Trading Instrument: XAUUSD (Gold) professional accounts

Trading Strategy: High-frequency scalping, intraday trading, multi-order strategies

Money Management: Automatic lot sizing, starting from 0.01 lots

Risk Control: No fixed stop loss/take profit (user-configurable), controlled loss/profit per trade

Market Suitability: High volatility periods (e.g., EU/US sessions), ideal for short-term trading

Environment: MetaTrader 4 (MT5/MT4), supports VPS for 24/7 operation

Historical Performance:
Based on real historical trading records, the EA executed over 500 trades between September 4 and December 12, 2025, with a total volume exceeding 2,000 lots, demonstrating consistent profitability. Maximum daily volume exceeds 100 lots, making it suitable for traders with sufficient capital.

Parameter Settings:
Adjustable lot size, trading frequency, maximum positions

Configurable fixed stop loss/take profit

Timeframe control (e.g., trade only during active sessions)
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUGOLDGridTrading
50 USD в месяц
275%
0
0
USD
139K
USD
16
99%
38 324
68%
71%
1.13
5.46
USD
79%
1:500
Копировать

