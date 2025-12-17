信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38 417
盈利交易:
26 258 (68.34%)
亏损交易:
12 159 (31.65%)
最好交易:
12 892.00 USD
最差交易:
-6 288.00 USD
毛利:
1 753 180.73 USD (8 187 945 pips)
毛利亏损:
-1 543 831.63 USD (7 968 862 pips)
最大连续赢利:
266 (130 855.42 USD)
最大连续盈利:
130 855.42 USD (266)
夏普比率:
0.01
交易活动:
55.61%
最大入金加载:
55.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1152
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.41
长期交易:
19 303 (50.25%)
短期交易:
19 114 (49.75%)
利润因子:
1.14
预期回报:
5.45 USD
平均利润:
66.77 USD
平均损失:
-126.97 USD
最大连续失误:
112 (-119 155.17 USD)
最大连续亏损:
-119 155.17 USD (112)
每月增长:
26.92%
年度预测:
327.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
75 178.39 USD
最大值:
148 995.92 USD (85.72%)
相对跌幅:
结余:
78.91% (148 995.92 USD)
净值:
32.50% (41 803.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.PRO 38395
USDJPY.PRO 15
GBPUSD.PRO 5
EURUSD.PRO 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.PRO 183K
USDJPY.PRO 18K
GBPUSD.PRO 5.1K
EURUSD.PRO 2.7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.PRO 216K
USDJPY.PRO 2.6K
GBPUSD.PRO 272
EURUSD.PRO 160
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12 892.00 USD
最差交易: -6 288 USD
最大连续赢利: 266
最大连续失误: 112
最大连续盈利: +130 855.42 USD
最大连续亏损: -119 155.17 USD

GoldScalper Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金兑美元）设计的智能高频交易专家顾问。它基于经过验证的历史交易数据开发，采用先进的算法，专注于短期快速交易，具备高胜率和严格的风险控制能力。此 EA 适合追求稳定增长、风险可控的交易者。

核心特性：
交易品种： XAUUSD（Gold）专业账户

交易策略： 高频快单、日内交易、多重订单策略

资金管理： 自动仓位控制，支持 0.01 手起步

风险控制： 无止损/止盈（可自行设定），固定亏损/盈利策略，每单最大亏损可控

适合市场： 高波动性时段（如欧美盘），适合短线交易
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
A large drawdown may occur on the account again
