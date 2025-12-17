- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38 417
盈利交易:
26 258 (68.34%)
亏损交易:
12 159 (31.65%)
最好交易:
12 892.00 USD
最差交易:
-6 288.00 USD
毛利:
1 753 180.73 USD (8 187 945 pips)
毛利亏损:
-1 543 831.63 USD (7 968 862 pips)
最大连续赢利:
266 (130 855.42 USD)
最大连续盈利:
130 855.42 USD (266)
夏普比率:
0.01
交易活动:
55.61%
最大入金加载:
55.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1152
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.41
长期交易:
19 303 (50.25%)
短期交易:
19 114 (49.75%)
利润因子:
1.14
预期回报:
5.45 USD
平均利润:
66.77 USD
平均损失:
-126.97 USD
最大连续失误:
112 (-119 155.17 USD)
最大连续亏损:
-119 155.17 USD (112)
每月增长:
26.92%
年度预测:
327.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
75 178.39 USD
最大值:
148 995.92 USD (85.72%)
相对跌幅:
结余:
78.91% (148 995.92 USD)
净值:
32.50% (41 803.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|38395
|USDJPY.PRO
|15
|GBPUSD.PRO
|5
|EURUSD.PRO
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.PRO
|183K
|USDJPY.PRO
|18K
|GBPUSD.PRO
|5.1K
|EURUSD.PRO
|2.7K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.PRO
|216K
|USDJPY.PRO
|2.6K
|GBPUSD.PRO
|272
|EURUSD.PRO
|160
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 892.00 USD
最差交易: -6 288 USD
最大连续赢利: 266
最大连续失误: 112
最大连续盈利: +130 855.42 USD
最大连续亏损: -119 155.17 USD
GoldScalper Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金兑美元）设计的智能高频交易专家顾问。它基于经过验证的历史交易数据开发，采用先进的算法，专注于短期快速交易，具备高胜率和严格的风险控制能力。此 EA 适合追求稳定增长、风险可控的交易者。
核心特性：
交易品种： XAUUSD（Gold）专业账户
交易策略： 高频快单、日内交易、多重订单策略
资金管理： 自动仓位控制，支持 0.01 手起步
风险控制： 无止损/止盈（可自行设定），固定亏损/盈利策略，每单最大亏损可控
适合市场： 高波动性时段（如欧美盘），适合短线交易
