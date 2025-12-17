- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
18 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (66.67%)
En iyi işlem:
99.10 USD
En kötü işlem:
-101.08 USD
Brüt kâr:
1 196.07 USD (55 725 pips)
Brüt zarar:
-1 978.76 USD (101 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (182.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
182.22 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.94%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
26 (48.15%)
Satış işlemleri:
28 (51.85%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-14.49 USD
Ortalama kâr:
66.45 USD
Ortalama zarar:
-54.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 013.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 013.72 USD (13)
Aylık büyüme:
-14.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 038.92 USD
Maksimum:
1 205.55 USD (23.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-760
|AUDUSD
|-22
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|EURJPY
|-84
|NZDJPY
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-45K
|AUDUSD
|-273
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +99.10 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +182.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 013.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
AFX-Real
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 7
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
