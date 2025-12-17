SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold and forex
Muhammad Irfan Fakhri

Gold and forex

Muhammad Irfan Fakhri
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -22%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
20 (29.85%)
Verlusttrades:
47 (70.15%)
Bester Trade:
99.10 USD
Schlechtester Trade:
-101.08 USD
Bruttoprofit:
1 312.64 USD (60 725 pips)
Bruttoverlust:
-2 421.60 USD (114 505 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (182.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
182.22 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.36%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.87
Long-Positionen:
33 (49.25%)
Short-Positionen:
34 (50.75%)
Profit-Faktor:
0.54
Mathematische Gewinnerwartung:
-16.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
65.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-51.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 013.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 013.72 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-7.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 108.96 USD
Maximaler:
1 275.59 USD (24.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.45% (1 275.59 USD)
Kapital:
1.49% (60.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
EURJPY 4
AUDUSD 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -884
EURJPY -88
AUDUSD -22
AUDJPY 19
USDCAD -46
NZDJPY 110
CHFJPY -85
CADJPY -42
GBPJPY -41
USDCHF -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -51K
EURJPY -1K
AUDUSD -273
AUDJPY 0
USDCAD -1K
NZDJPY 2K
CHFJPY -1K
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.10 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +182.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 013.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
noch 306 ...
Gold and forex
Keine Bewertungen
2025.12.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
