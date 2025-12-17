- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
18 (33.33%)
Loss Trade:
36 (66.67%)
Best Trade:
99.10 USD
Worst Trade:
-101.08 USD
Profitto lordo:
1 196.07 USD (55 725 pips)
Perdita lorda:
-1 978.76 USD (101 059 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (182.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
182.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
26 (48.15%)
Short Trade:
28 (51.85%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-14.49 USD
Profitto medio:
66.45 USD
Perdita media:
-54.97 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 013.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 013.72 USD (13)
Crescita mensile:
-14.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 038.92 USD
Massimale:
1 205.55 USD (23.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-760
|AUDUSD
|-22
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|EURJPY
|-84
|NZDJPY
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-45K
|AUDUSD
|-273
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|NZDJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +99.10 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +182.22 USD
Massima perdita consecutiva: -1 013.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
AFX-Real
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 7
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Gold and forex
