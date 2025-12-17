SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold and forex
Muhammad Irfan Fakhri

Gold and forex

Muhammad Irfan Fakhri
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
20 (29.85%)
Transacciones Irrentables:
47 (70.15%)
Mejor transacción:
99.10 USD
Peor transacción:
-101.08 USD
Beneficio Bruto:
1 312.64 USD (60 725 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 421.60 USD (114 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (182.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
182.22 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.27
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.36%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.87
Transacciones Largas:
33 (49.25%)
Transacciones Cortas:
34 (50.75%)
Factor de Beneficio:
0.54
Beneficio Esperado:
-16.55 USD
Beneficio medio:
65.63 USD
Pérdidas medias:
-51.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 013.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 013.72 USD (13)
Crecimiento al mes:
-7.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 108.96 USD
Máxima:
1 275.59 USD (24.65%)
Reducción relativa:
De balance:
24.45% (1 275.59 USD)
De fondos:
1.49% (60.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 50
EURJPY 4
AUDUSD 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -884
EURJPY -88
AUDUSD -22
AUDJPY 19
USDCAD -46
NZDJPY 110
CHFJPY -85
CADJPY -42
GBPJPY -41
USDCHF -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -51K
EURJPY -1K
AUDUSD -273
AUDJPY 0
USDCAD -1K
NZDJPY 2K
CHFJPY -1K
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.10 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +182.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 013.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
otros 306...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Gold and forex
No hay comentarios
2025.12.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold and forex
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
3.9K
USD
7
0%
67
29%
100%
0.54
-16.55
USD
24%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.