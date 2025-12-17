- 자본
트레이드:
73
이익 거래:
23 (31.50%)
손실 거래:
50 (68.49%)
최고의 거래:
99.10 USD
최악의 거래:
-101.08 USD
총 수익:
1 551.81 USD (72 768 pips)
총 손실:
-2 531.10 USD (118 805 pips)
연속 최대 이익:
3 (182.22 USD)
연속 최대 이익:
182.22 USD (3)
샤프 비율:
-0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.36%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.77
롱(주식매수):
36 (49.32%)
숏(주식차입매도):
37 (50.68%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-13.41 USD
평균 이익:
67.47 USD
평균 손실:
-50.62 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 013.72 USD)
연속 최대 손실:
-1 013.72 USD (13)
월별 성장률:
-2.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 109.30 USD
최대한의:
1 275.93 USD (24.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.45% (1 275.59 USD)
자본금별:
1.49% (60.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-726
|EURJPY
|-88
|AUDUSD
|-51
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|NZDJPY
|110
|CHFJPY
|-85
|CADJPY
|-42
|GBPJPY
|-41
|USDCHF
|-30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-43K
|EURJPY
|-1K
|AUDUSD
|-573
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.10 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +182.22 USD
연속 최대 손실: -1 013.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
Larson-Demo
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
QTrade-Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
