시그널 / MetaTrader 4 / Gold and forex
Muhammad Irfan Fakhri

Gold and forex

Muhammad Irfan Fakhri
0 리뷰
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
73
이익 거래:
23 (31.50%)
손실 거래:
50 (68.49%)
최고의 거래:
99.10 USD
최악의 거래:
-101.08 USD
총 수익:
1 551.81 USD (72 768 pips)
총 손실:
-2 531.10 USD (118 805 pips)
연속 최대 이익:
3 (182.22 USD)
연속 최대 이익:
182.22 USD (3)
샤프 비율:
-0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.36%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.77
롱(주식매수):
36 (49.32%)
숏(주식차입매도):
37 (50.68%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-13.41 USD
평균 이익:
67.47 USD
평균 손실:
-50.62 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 013.72 USD)
연속 최대 손실:
-1 013.72 USD (13)
월별 성장률:
-2.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 109.30 USD
최대한의:
1 275.93 USD (24.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.45% (1 275.59 USD)
자본금별:
1.49% (60.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 55
EURJPY 4
AUDUSD 3
AUDJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -726
EURJPY -88
AUDUSD -51
AUDJPY 19
USDCAD -46
NZDJPY 110
CHFJPY -85
CADJPY -42
GBPJPY -41
USDCHF -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -43K
EURJPY -1K
AUDUSD -573
AUDJPY 0
USDCAD -1K
NZDJPY 2K
CHFJPY -1K
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +99.10 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +182.22 USD
연속 최대 손실: -1 013.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
307 더...
Gold and forex
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
