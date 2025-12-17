- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
20 (30.30%)
亏损交易:
46 (69.70%)
最好交易:
99.10 USD
最差交易:
-101.08 USD
毛利:
1 312.64 USD (60 725 pips)
毛利亏损:
-2 381.20 USD (112 505 pips)
最大连续赢利:
3 (182.22 USD)
最大连续盈利:
182.22 USD (3)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.36%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.87
长期交易:
32 (48.48%)
短期交易:
34 (51.52%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-16.19 USD
平均利润:
65.63 USD
平均损失:
-51.77 USD
最大连续失误:
13 (-1 013.72 USD)
最大连续亏损:
-1 013.72 USD (13)
每月增长:
-7.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 068.56 USD
最大值:
1 235.19 USD (23.87%)
相对跌幅:
结余:
23.66% (1 235.19 USD)
净值:
1.49% (60.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-844
|EURJPY
|-88
|AUDUSD
|-22
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|NZDJPY
|110
|CHFJPY
|-85
|CADJPY
|-42
|GBPJPY
|-41
|USDCHF
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-49K
|EURJPY
|-1K
|AUDUSD
|-273
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.10 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +182.22 USD
最大连续亏损: -1 013.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
Gold and forex
没有评论
每月30 USD
-21%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
7
0%
66
30%
100%
0.55
-16.19
USD
USD
24%
1:50