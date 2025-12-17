- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
20 (29.85%)
損失トレード:
47 (70.15%)
ベストトレード:
99.10 USD
最悪のトレード:
-101.08 USD
総利益:
1 312.64 USD (60 725 pips)
総損失:
-2 421.60 USD (114 505 pips)
最大連続の勝ち:
3 (182.22 USD)
最大連続利益:
182.22 USD (3)
シャープレシオ:
-0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.87
長いトレード:
33 (49.25%)
短いトレード:
34 (50.75%)
プロフィットファクター:
0.54
期待されたペイオフ:
-16.55 USD
平均利益:
65.63 USD
平均損失:
-51.52 USD
最大連続の負け:
13 (-1 013.72 USD)
最大連続損失:
-1 013.72 USD (13)
月間成長:
-7.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 108.96 USD
最大の:
1 275.59 USD (24.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.45% (1 275.59 USD)
エクイティによる:
1.49% (60.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-884
|EURJPY
|-88
|AUDUSD
|-22
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|NZDJPY
|110
|CHFJPY
|-85
|CADJPY
|-42
|GBPJPY
|-41
|USDCHF
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-51K
|EURJPY
|-1K
|AUDUSD
|-273
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.10 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +182.22 USD
最大連続損失: -1 013.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
Gold and forex
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-22%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
7
0%
67
29%
100%
0.54
-16.55
USD
USD
24%
1:50