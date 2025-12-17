СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold and forex
Muhammad Irfan Fakhri

Gold and forex

Muhammad Irfan Fakhri
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -19%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
20 (31.25%)
Убыточных трейдов:
44 (68.75%)
Лучший трейд:
99.10 USD
Худший трейд:
-101.08 USD
Общая прибыль:
1 312.64 USD (60 725 pips)
Общий убыток:
-2 296.34 USD (110 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (182.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
31 (48.44%)
Коротких трейдов:
33 (51.56%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-15.37 USD
Средняя прибыль:
65.63 USD
Средний убыток:
-52.19 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 013.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 013.72 USD (13)
Прирост в месяц:
-6.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 038.92 USD
Максимальная:
1 205.55 USD (23.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.07% (1 205.55 USD)
По эквити:
1.49% (60.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
EURJPY 4
AUDUSD 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -803
EURJPY -88
AUDUSD -22
AUDJPY 19
USDCAD -46
NZDJPY 110
CADJPY -42
CHFJPY -41
GBPJPY -41
USDCHF -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -47K
EURJPY -1K
AUDUSD -273
AUDJPY 0
USDCAD -1K
NZDJPY 2K
CADJPY -1K
CHFJPY -500
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.10 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +182.22 USD
Макс. убыток в серии: -1 013.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
еще 306...
Gold and forex
Нет отзывов
2025.12.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
