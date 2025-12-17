- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
20 (31.25%)
Убыточных трейдов:
44 (68.75%)
Лучший трейд:
99.10 USD
Худший трейд:
-101.08 USD
Общая прибыль:
1 312.64 USD (60 725 pips)
Общий убыток:
-2 296.34 USD (110 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (182.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
31 (48.44%)
Коротких трейдов:
33 (51.56%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-15.37 USD
Средняя прибыль:
65.63 USD
Средний убыток:
-52.19 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 013.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 013.72 USD (13)
Прирост в месяц:
-6.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 038.92 USD
Максимальная:
1 205.55 USD (23.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.07% (1 205.55 USD)
По эквити:
1.49% (60.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-803
|EURJPY
|-88
|AUDUSD
|-22
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|NZDJPY
|110
|CADJPY
|-42
|CHFJPY
|-41
|GBPJPY
|-41
|USDCHF
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-47K
|EURJPY
|-1K
|AUDUSD
|-273
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|NZDJPY
|2K
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-500
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.10 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +182.22 USD
Макс. убыток в серии: -1 013.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
Gold and forex
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-19%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
6
0%
64
31%
100%
0.57
-15.37
USD
USD
23%
1:50