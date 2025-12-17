SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold and forex
Muhammad Irfan Fakhri

Gold and forex

Muhammad Irfan Fakhri
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
20 (29.85%)
Negociações com perda:
47 (70.15%)
Melhor negociação:
99.10 USD
Pior negociação:
-101.08 USD
Lucro bruto:
1 312.64 USD (60 725 pips)
Perda bruta:
-2 421.60 USD (114 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (182.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
182.22 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
33 (49.25%)
Negociações curtas:
34 (50.75%)
Fator de lucro:
0.54
Valor esperado:
-16.55 USD
Lucro médio:
65.63 USD
Perda média:
-51.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 013.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 013.72 USD (13)
Crescimento mensal:
-7.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 108.96 USD
Máximo:
1 275.59 USD (24.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.45% (1 275.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.49% (60.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 50
EURJPY 4
AUDUSD 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -884
EURJPY -88
AUDUSD -22
AUDJPY 19
USDCAD -46
NZDJPY 110
CHFJPY -85
CADJPY -42
GBPJPY -41
USDCHF -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -51K
EURJPY -1K
AUDUSD -273
AUDJPY 0
USDCAD -1K
NZDJPY 2K
CHFJPY -1K
CADJPY -1K
GBPJPY -500
USDCHF -350
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.10 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +182.22 USD
Máxima perda consecutiva: -1 013.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 10
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
306 mais ...
Gold and forex
Sem comentários
2025.12.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
