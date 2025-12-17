- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
20 (29.85%)
Negociações com perda:
47 (70.15%)
Melhor negociação:
99.10 USD
Pior negociação:
-101.08 USD
Lucro bruto:
1 312.64 USD (60 725 pips)
Perda bruta:
-2 421.60 USD (114 505 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (182.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
182.22 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
33 (49.25%)
Negociações curtas:
34 (50.75%)
Fator de lucro:
0.54
Valor esperado:
-16.55 USD
Lucro médio:
65.63 USD
Perda média:
-51.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 013.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 013.72 USD (13)
Crescimento mensal:
-7.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 108.96 USD
Máximo:
1 275.59 USD (24.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.45% (1 275.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.49% (60.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-884
|EURJPY
|-88
|AUDUSD
|-22
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|-46
|NZDJPY
|110
|CHFJPY
|-85
|CADJPY
|-42
|GBPJPY
|-41
|USDCHF
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-51K
|EURJPY
|-1K
|AUDUSD
|-273
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-1K
|NZDJPY
|2K
|CHFJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.10 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +182.22 USD
Máxima perda consecutiva: -1 013.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 10
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
