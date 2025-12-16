SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TJ TEC signal
Sheng Jie Tang

TJ TEC signal

Sheng Jie Tang
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
62 (80.51%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (19.48%)
En iyi işlem:
260.94 USD
En kötü işlem:
-58.14 USD
Brüt kâr:
2 819.60 USD (70 006 pips)
Brüt zarar:
-356.93 USD (13 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (513.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.22 USD (14)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
28.13
Alış işlemleri:
38 (49.35%)
Satış işlemleri:
39 (50.65%)
Kâr faktörü:
7.90
Beklenen getiri:
31.98 USD
Ortalama kâr:
45.48 USD
Ortalama zarar:
-23.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-87.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.55 USD (2)
Aylık büyüme:
5.03%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.55 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
EURNZD 21
GBPNZD 12
GBPAUD 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
EURNZD 398
GBPNZD 257
GBPAUD 187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 42K
EURNZD 7.4K
GBPNZD 3.2K
GBPAUD 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +260.94 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +513.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
This is a highly deterministic strategy with a low trading frequency, so you need to be patient 
This strategy started on July 15, 2025 and has been running for nearly half a year. Except for a large floating loss caused by incorrect parameter settings at the beginning, the maximum floating loss thereafter has not exceeded 20%. And its total return rate reached 82.1% as of December 15th, which is 5 months, with a monthly return rate of 16.42%. 
This strategy focuses on low-risk and stable returns, suitable for large funds.
İnceleme yok
2025.12.16 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
