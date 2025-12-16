- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
62 (80.51%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (19.48%)
En iyi işlem:
260.94 USD
En kötü işlem:
-58.14 USD
Brüt kâr:
2 819.60 USD (70 006 pips)
Brüt zarar:
-356.93 USD (13 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (513.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.22 USD (14)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
28.13
Alış işlemleri:
38 (49.35%)
Satış işlemleri:
39 (50.65%)
Kâr faktörü:
7.90
Beklenen getiri:
31.98 USD
Ortalama kâr:
45.48 USD
Ortalama zarar:
-23.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-87.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.55 USD (2)
Aylık büyüme:
5.03%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.55 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|EURNZD
|21
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURNZD
|398
|GBPNZD
|257
|GBPAUD
|187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|EURNZD
|7.4K
|GBPNZD
|3.2K
|GBPAUD
|3.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +260.94 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +513.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a highly deterministic strategy with a low trading frequency, so you need to be patient
This strategy started on July 15, 2025 and has been running for nearly half a year. Except for a large floating loss caused by incorrect parameter settings at the beginning, the maximum floating loss thereafter has not exceeded 20%. And its total return rate reached 82.1% as of December 15th, which is 5 months, with a monthly return rate of 16.42%.
This strategy focuses on low-risk and stable returns, suitable for large funds.
İnceleme yok