Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
62 (80.51%)
Убыточных трейдов:
15 (19.48%)
Лучший трейд:
260.94 USD
Худший трейд:
-58.14 USD
Общая прибыль:
2 819.60 USD (70 006 pips)
Общий убыток:
-356.93 USD (13 418 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (513.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
841.22 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
26.73%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
28.13
Длинных трейдов:
38 (49.35%)
Коротких трейдов:
39 (50.65%)
Профит фактор:
7.90
Мат. ожидание:
31.98 USD
Средняя прибыль:
45.48 USD
Средний убыток:
-23.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-87.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.55 USD (2)
Прирост в месяц:
5.03%
Годовой прогноз:
60.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.55 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.75% (87.55 USD)
По эквити:
2.80% (84.08 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
34
EURNZD
21
GBPNZD
12
GBPAUD
10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
1.6K
EURNZD
398
GBPNZD
257
GBPAUD
187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
42K
EURNZD
7.4K
GBPNZD
3.2K
GBPAUD
3.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Загрузка депозита
Просадка
Лучший трейд: +260.94 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +513.61 USD
Макс. убыток в серии: -87.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
3.00 × 1
|3.00 × 1
|
3.17 × 88
|3.17 × 88
This is a highly deterministic strategy with a low trading frequency, so you need to be patient
This strategy started on July 15, 2025 and has been running for nearly half a year. Except for a large floating loss caused by incorrect parameter settings at the beginning, the maximum floating loss thereafter has not exceeded 20%. And its total return rate reached 82.1% as of December 15th, which is 5 months, with a monthly return rate of 16.42%.
This strategy focuses on low-risk and stable returns, suitable for large funds.
Нет отзывов
