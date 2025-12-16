СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TJ TEC signal
Sheng Jie Tang

TJ TEC signal

Sheng Jie Tang
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 121%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
62 (80.51%)
Убыточных трейдов:
15 (19.48%)
Лучший трейд:
260.94 USD
Худший трейд:
-58.14 USD
Общая прибыль:
2 819.60 USD (70 006 pips)
Общий убыток:
-356.93 USD (13 418 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (513.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
841.22 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
26.73%
Макс. загрузка депозита:
2.59%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
28.13
Длинных трейдов:
38 (49.35%)
Коротких трейдов:
39 (50.65%)
Профит фактор:
7.90
Мат. ожидание:
31.98 USD
Средняя прибыль:
45.48 USD
Средний убыток:
-23.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-87.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.55 USD (2)
Прирост в месяц:
5.03%
Годовой прогноз:
60.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
87.55 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.75% (87.55 USD)
По эквити:
2.80% (84.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
EURNZD 21
GBPNZD 12
GBPAUD 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
EURNZD 398
GBPNZD 257
GBPAUD 187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
EURNZD 7.4K
GBPNZD 3.2K
GBPAUD 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +260.94 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +513.61 USD
Макс. убыток в серии: -87.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
This is a highly deterministic strategy with a low trading frequency, so you need to be patient 
This strategy started on July 15, 2025 and has been running for nearly half a year. Except for a large floating loss caused by incorrect parameter settings at the beginning, the maximum floating loss thereafter has not exceeded 20%. And its total return rate reached 82.1% as of December 15th, which is 5 months, with a monthly return rate of 16.42%. 
This strategy focuses on low-risk and stable returns, suitable for large funds.
Нет отзывов
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
