Sheng Jie Tang

TJ TEC signal

Sheng Jie Tang
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 121%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
62 (80.51%)
亏损交易:
15 (19.48%)
最好交易:
260.94 USD
最差交易:
-58.14 USD
毛利:
2 819.60 USD (70 006 pips)
毛利亏损:
-356.93 USD (13 418 pips)
最大连续赢利:
17 (513.61 USD)
最大连续盈利:
841.22 USD (14)
夏普比率:
0.56
交易活动:
38.52%
最大入金加载:
2.59%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
28.13
长期交易:
38 (49.35%)
短期交易:
39 (50.65%)
利润因子:
7.90
预期回报:
31.98 USD
平均利润:
45.48 USD
平均损失:
-23.80 USD
最大连续失误:
2 (-87.55 USD)
最大连续亏损:
-87.55 USD (2)
每月增长:
5.03%
年度预测:
60.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
87.55 USD (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.75% (87.55 USD)
净值:
2.80% (84.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 34
EURNZD 21
GBPNZD 12
GBPAUD 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
EURNZD 398
GBPNZD 257
GBPAUD 187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 42K
EURNZD 7.4K
GBPNZD 3.2K
GBPAUD 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +260.94 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +513.61 USD
最大连续亏损: -87.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
这是一个高度确定性的策略，它的交易频率很低，所以你需要保持耐心.
此策略从2025年7月15日开始，至今运行接近半年，除了最开始因参数设置错误导致了一次较大浮亏外，之后最大浮动亏损未超过20%。而它的总和收益率至12月15日，也就是5个月，来到了82.1%，月化收益率16.42%。
这个策略主打低风险稳健收益，适合大资金。

没有评论
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
