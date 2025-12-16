- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
62 (80.51%)
亏损交易:
15 (19.48%)
最好交易:
260.94 USD
最差交易:
-58.14 USD
毛利:
2 819.60 USD (70 006 pips)
毛利亏损:
-356.93 USD (13 418 pips)
最大连续赢利:
17 (513.61 USD)
最大连续盈利:
841.22 USD (14)
夏普比率:
0.56
交易活动:
38.52%
最大入金加载:
2.59%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
28.13
长期交易:
38 (49.35%)
短期交易:
39 (50.65%)
利润因子:
7.90
预期回报:
31.98 USD
平均利润:
45.48 USD
平均损失:
-23.80 USD
最大连续失误:
2 (-87.55 USD)
最大连续亏损:
-87.55 USD (2)
每月增长:
5.03%
年度预测:
60.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
87.55 USD (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.75% (87.55 USD)
净值:
2.80% (84.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|EURNZD
|21
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURNZD
|398
|GBPNZD
|257
|GBPAUD
|187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|EURNZD
|7.4K
|GBPNZD
|3.2K
|GBPAUD
|3.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +260.94 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +513.61 USD
最大连续亏损: -87.55 USD
这是一个高度确定性的策略，它的交易频率很低，所以你需要保持耐心.
此策略从2025年7月15日开始，至今运行接近半年，除了最开始因参数设置错误导致了一次较大浮亏外，之后最大浮动亏损未超过20%。而它的总和收益率至12月15日，也就是5个月，来到了82.1%，月化收益率16.42%。
这个策略主打低风险稳健收益，适合大资金。
没有评论
