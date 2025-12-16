- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
3.19 EUR
En kötü işlem:
-1.16 EUR
Brüt kâr:
15.82 EUR (1 327 pips)
Brüt zarar:
-1.16 EUR (98 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.71 EUR (10)
Sharpe oranı:
1.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.21%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
12.64
Alış işlemleri:
4 (26.67%)
Satış işlemleri:
11 (73.33%)
Kâr faktörü:
13.64
Beklenen getiri:
0.98 EUR
Ortalama kâr:
1.13 EUR
Ortalama zarar:
-1.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.16 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1.16 EUR (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (1.16 EUR)
Varlığa göre:
1.98% (10.20 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|286
|USDJPY
|246
|CADJPY
|160
|EURJPY
|102
|AUDJPY
|80
|NZDJPY
|82
|AUDCAD
|114
|AUDUSD
|79
|GBPUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.19 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.16 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.71 × 59
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.91 × 11
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
EagleFX-Live
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
Varchev-Real
|4.33 × 12
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
3%
0
0
USD
USD
515
EUR
EUR
1
100%
15
93%
100%
13.63
0.98
EUR
EUR
2%
1:500