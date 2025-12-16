SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CORE 5 CUS
Valentin Woite

CORE 5 CUS

Valentin Woite
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
3.19 EUR
En kötü işlem:
-1.16 EUR
Brüt kâr:
15.82 EUR (1 327 pips)
Brüt zarar:
-1.16 EUR (98 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.71 EUR (10)
Sharpe oranı:
1.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.21%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
12.64
Alış işlemleri:
4 (26.67%)
Satış işlemleri:
11 (73.33%)
Kâr faktörü:
13.64
Beklenen getiri:
0.98 EUR
Ortalama kâr:
1.13 EUR
Ortalama zarar:
-1.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.16 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1.16 EUR (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (1.16 EUR)
Varlığa göre:
1.98% (10.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 3
USDJPY 3
CADJPY 2
EURJPY 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 3
USDJPY 3
CADJPY 2
EURJPY 2
AUDJPY 1
NZDJPY 1
AUDCAD 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 286
USDJPY 246
CADJPY 160
EURJPY 102
AUDJPY 80
NZDJPY 82
AUDCAD 114
AUDUSD 79
GBPUSD 80
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.19 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
0.71 × 59
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 39
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.91 × 11
Exness-Real9
2.47 × 163
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
EagleFX-Live
3.20 × 5
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
Exness-Real16
4.00 × 1
Varchev-Real
4.33 × 12
İnceleme yok
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
