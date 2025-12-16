- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
3.19 EUR
Worst Trade:
-1.16 EUR
Profitto lordo:
15.82 EUR (1 327 pips)
Perdita lorda:
-1.16 EUR (98 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (9.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.71 EUR (10)
Indice di Sharpe:
1.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.21%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
12.64
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
13.64
Profitto previsto:
0.98 EUR
Profitto medio:
1.13 EUR
Perdita media:
-1.16 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.16 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1.16 EUR (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.23% (1.16 EUR)
Per equità:
1.98% (10.20 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|286
|USDJPY
|246
|CADJPY
|160
|EURJPY
|102
|AUDJPY
|80
|NZDJPY
|82
|AUDCAD
|114
|AUDUSD
|79
|GBPUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Best Trade: +3.19 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|0.71 × 59
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.91 × 11
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
EagleFX-Live
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
Varchev-Real
|4.33 × 12
